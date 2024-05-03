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Тренер Андрей Тихонов отстранен на 5 матчей за критику судьи по признаку пола

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на пять матчей дисквалифицировал главного тренера красноярского "Енисея" Андрея Тихонова, в резкой форме раскритиковавшего главного судью матча против клуба "СКА-Хабаровск" Веру Опейкину.

После поражения со счетом 0:3, Тихонов возмутился, что судить игру назначили женщину, и указал на ошибочные, по его мнению, решения Опейкиной в матче.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц называет непрофессиональным поведение Тихонова.

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"КДК усматривает нарушение по статье 121 "Унижение достоинства человека по признаку пола". Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Руководитель организации утверждает, что Опейкина "утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей".

"Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова", - сказал Григорьянц.

"Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным", - заявил Григорьянц, добавив, что испытательный срок составит год.

Кроме того, Тихонов оштрафован на 50 тысяч рублей.

"Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч "Родина" — "Химки" или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Почему с нами?" - Андрей Тихонов после матча с клубом "СКА-Хабаровск" (цитирует атч ТВ").

футбол Андрей Тихонов Вера Опейкина
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