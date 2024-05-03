Полузащитник Марко Ройс покинет "Боруссию" по окончании сезона

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Боруссия" и ее многолетний капитан полузащитник Марко Ройс решили не продлевать контракт, сообщается на сайте дортмундского футбольного клуба.

Таким образом, 34-летний футболист покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Ройс выступал за "Боруссию" из Дортмунда с 2012 года, за это время дважды выиграл в составе команды Кубок Германии, трижды – Суперкубок Германии.

В 2012 году Ройс стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной Германии.