Победитель ЧЕ по боксу Мамедов уверен, что Игры Дружбы по атмосфере не уступят ОИ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Чемпион Европы, пятикратный чемпион России по боксу Габил Мамедов уверен, что Игры Дружбы в России пройдут на высочайшем уровне.

"Уверен, что многие из тех, кто поедет на Олимпийские игры, приедут и на Игры Дружбы, а соревнования в России пройдут на высочайшем уровне. Атмосфера будет ничем не хуже, чем на Олимпийских играх", - сказал Мамедов "Интерфаксу".

По словам спортсмена, он с пониманием отнесся к решению сборной России по боксу не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже на нынешних условиях МОК.

"Я поддерживаю решение не участвовать в Олимпиаде без гимна и флага, я буду только за", - подчеркнул Мамедов, добавив, что не осуждает тех соотечественников, кто настроен ехать на ОИ: "не осуждаю, это дело каждого".

Вокруг участия россиян в Олимпийских играх в Париже, в частности, выплат обладателям медалей призовых, в России развернулась острая дискуссия. Ряд политиков и спортивных чиновников высказались против того, чтобы россияне ехали в столицу Франции на условиях МОК. Другие заявили о поддержке решения допущенных спортсменов из РФ приять участие в состязаниях.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже, Игры Дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.