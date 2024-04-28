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Россияне Атаев и Мамедов без боя выиграли финалы ЧЕ по боксу

Соперник россиянина Идигова снялся во втором раунде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Шарабутдин Атаев и Габил Мамедов завоевали звания чемпиона Европы-2024.

В финале соревнования в Сербии в весовой категории до 86 кг чемпион мира Атаев встречался с белорусом Александром Алферовым, однако в самом начале первого раунда тот отказался от дальнейшей борьбы.

В финале категории до 63,5 кг Мамедов должен был драться c румыном Александру Параскив, но тот и вовсе не вышел на ринг.

Золото в категории веса до 67 кг завоевал россиянин Тархан Идигов, чей соперник, грузин Лаша Гурули отказался от дальнейшей борьбы во втором раунде.

Российские боксеры выступают под государственной символикой РФ.

бокс Габил Мамедов Шарабутдин Атаев Тархан Идигов
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