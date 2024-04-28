Россияне Атаев и Мамедов без боя выиграли финалы ЧЕ по боксу

Соперник россиянина Идигова снялся во втором раунде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Шарабутдин Атаев и Габил Мамедов завоевали звания чемпиона Европы-2024.

В финале соревнования в Сербии в весовой категории до 86 кг чемпион мира Атаев встречался с белорусом Александром Алферовым, однако в самом начале первого раунда тот отказался от дальнейшей борьбы.

В финале категории до 63,5 кг Мамедов должен был драться c румыном Александру Параскив, но тот и вовсе не вышел на ринг.

Золото в категории веса до 67 кг завоевал россиянин Тархан Идигов, чей соперник, грузин Лаша Гурули отказался от дальнейшей борьбы во втором раунде.

Российские боксеры выступают под государственной символикой РФ.