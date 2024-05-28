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ХК "Спартак" продлил контракт с экс-форвардом НХЛ Пашиным

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с нападающим команды Александром Пашиным, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Двусторонний контракт рассчитан на три года.

В "Спартаке" 21-летний нападающий играет с прошлого года. В сезоне-2023/24 он провел за московскую команду 71 матч и набрал 23 (12+11 по системе "гол+пас") очков.

До "Спартака" Пашин играл в российских "Толпаре" и "Торосе", "Салавает Юлаеве", а также клубах НХЛ "Каролина" и "Чикаго".

Спартак Чикаго Александр Пашин Каролина
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