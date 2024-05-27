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ХК "Спартак" продлил контракт с нападающим Голдобиным

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с нападающим команды Николаем Голдобиным.

"Соглашение с лидером атаки красно-белых подписано до 2026 года!" - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Сезон-2023/24 для выступавшего в клубе НХЛ "Сан-Хосе" 28-летнего Голдобина стал первым в составе "Спартака". В 78 матчах регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф он набрал по системе "гол+пас" 87 (40+47) очков, установив исторические рекорды "Спартака" по результативности.

НХЛ КХЛ Спартак Сан-Хосе Николай Голдобин
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