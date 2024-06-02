"Флорида" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" и вышла в финал Кубка Стэнли

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" выиграли у "Нью-Йорк Рейнджерс" в шестом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Матч на льду "Флориды" завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Автор победного гола - россиянин Владимир Тарасенко.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Флориды", которая, таким образом, стала первым финалистом Кубка Стэнли.

Соперником "Флориды" по финалу будет победитель пары "Даллас" - "Эдмонтон". Здесь счет победам в серии 3-2 в пользу "Эдмонтона".