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Игнашевич покинул пост главного тренера "Балтики"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич объявил о том, что покидает команду.

"Мой цикл в "Балтике закончен. Я покидаю клуб и желаю ему всего наилучшего", - сказал Игнашевич на пресс-конференции по окончании суперфинала Кубка России по футболу против петербургского "Зенита".

В решающем матче за трофей "Балтика" уступила "Зениту" со счетом 1:2.

44-летний Игнашевич возглавил "Балтику" в 2021 году и вывел ее в Российскую премьер-лигу. Однако по итогам первого же сезона после возвращения в элиту калининградцы выбыли из РПЛ.

Балтика Зенит РПЛ Сергей Игнашевич футбол
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