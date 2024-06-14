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Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Многократная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова получила статус нейтрального атлета, позволяющий ей выступить в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Соответствующий документ опубликован на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit) в пятницу.

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В сентябре международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, но только в индивидуальных стартах и под нейтральным флагом. Это лишает возможности спортсменам из России и Белоруссии выступить в синхронных прыжках в воду, в эстафете по плаванию, в групповых соревнованиях по синхронному плаванию и среди дуэтов.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряный (дважды) и бронзовый призер Олимпийских игр.

Юлия Ефимова плавание Олимпиада-2024
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