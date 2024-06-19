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Медведев выбыл из теннисного турнира в Германии

Медведев выбыл из теннисного турнира в Германии
Фото: Robert Szaniszlo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Китая Чжичжэнь Чжана во втором круге турнира в Халле (Германия).

Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из Китая.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место, он – первая ракетка России. Чжичжэнь Чжан в мировом рейтинге занимает 42-е место.

Призовой фонд турнира - свыше 2,2 млн евро.

Даниил Медведев теннис
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