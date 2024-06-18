Даниил Медведев заявлен для участия в Олимпиаде
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федерация тенниса России объявила список отечественных спортсменов, заявленных для участия в теннисных олимпийских турнирах на Играх-2024 в Париже.
Как сообщает пресс-служба Федерации, в мужском одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев.
В женском одиночном разряде сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.
В мужском парном разряде сыграют пары Медведев/Сафиуллин и Котов/Карацев. В женском – Андреева/Кудерметова, Александрова/Шнайдер.
Россияне выступят на ОИ под нейтральным флагом.