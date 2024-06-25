Шестикратный победитель Лиги чемпионов Начо Фернандес покинул "Реал"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Испанский защитник Начо Фернандес решил завершить выступления за "Реал", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.

"Реал" хотел бы поблагодарить и выразить нашу признательность Начо, одной из величайших легенд клуба, - говорится в заявлении.

34-летний Начо Фернандес – воспитанник "Реала", за основную команду играет с 2012 года. На счету капитана команды 364 игры за "Реал", в составе которого он завоевал 26 трофеев. Начо Фернандес шесть раз выиграл Лигу чемпионов, по пять раз – клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании, по четыре – Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании, два раза – Кубок Испании.