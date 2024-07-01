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Полузащитник Антон Миранчук покинул "Локомотив"

Полузащитник Антон Миранчук покинул "Локомотив"
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Локомотив" расстался с полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Благодарим Антона за время, проведенное в клубе, и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении.

У Миранчука истек срок контракта с клубом.

28-летний футболист - воспитанник "Локомотива", в основном составе клуба дебютировал в конце 2013 года.

На его счету 51 гол в 217 матчах за команду. В ее составе стал чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, трехкратным обладателем Кубка России.

Локомотив футбол Антон Миранчук
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