Полузащитник Антон Миранчук покинул "Локомотив"

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Локомотив" расстался с полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Благодарим Антона за время, проведенное в клубе, и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении.

У Миранчука истек срок контракта с клубом.

28-летний футболист - воспитанник "Локомотива", в основном составе клуба дебютировал в конце 2013 года.

На его счету 51 гол в 217 матчах за команду. В ее составе стал чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, трехкратным обладателем Кубка России.