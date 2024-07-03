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Федерация бокса обратилась в прокуратуру из-за оскорбительной фразы бойца Рзаева

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России наказала азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева, оскорбившего на национальной почве российского спортсмена Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore FC, и обратилась в Генпрокуратуру РФ.

СпортФедерация бокса проверит инцидент с оскорблением россиянина на национальной почвеЧитать подробнее

"По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы", - говорится в заявлении федерации.

Инцидент произошел на турнире Hardcore Fighting Championship. Рзаев, победив россиянина Сергея Приходько, вступил в конфликт с еще одним бойцом из РФ Артуром Кулинским и оскорбил его на национальной почве. Позже представитель Азербайджана извинился перед россиянином.

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