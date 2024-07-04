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Хачанов проиграл 220-й ракетке мира на Уимблдоне

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от француза Кентена Алиса во втором круге Уимблдонского турнира.

Результат – 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представителя Франции.

В мировом рейтинге Хачанов занимает 22-е место, Алис – 220-е.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Карен Хачанов теннис
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