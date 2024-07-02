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Рублев проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

Рублев проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона
Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от аргентинца Франсиско Комесана в первом круге Уимблдонского турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу представителя Аргентины.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место, Комесана – 122-е.

Наивысшее достижение 26-летнего Рублева на турнирах Большого шлема – выход в четвертьфинал каждого из них.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

теннис Андрей Рублев
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