Федерация бокса пожизненно отстранила оскорбившего россиянина бойца

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России запретила азербайджанскому бойцу ММА Джавиду Рзаеву выступать в соревнованиях под ее эгидой после инцидента с оскорблением российского спортсмена

"Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Инцидент произошел на турнире Hardcore FC, в результате федерация лишила эту организацию лицензии, но сейчас решила ее действие возобновить.

"Лига Hardcore FC признала вину и приняла ответственность за свои действия. На настоящий момент лига оказывает полное и всестороннее содействие в установлении обстоятельств, а также в кратчайшие сроки исполнила все требования и предписания Федерации бокса России", - говорится в сообщении.

"В этой связи, Федерация бокса России считает возможным действие лицензии промоутера Hardcore FC возобновить", - отметили в федерации, подчеркнув, что в случае рецидива промоутер будет лишен лицензии уже без права восстановления.

Рзаев, победив россиянина Сергея Приходько, вступил в конфликт с еще одним бойцом из РФ Артуром Кулинским и оскорбил его на национальной почве. Позже представитель Азербайджана извинился перед россиянином. По этому инциденту федерация обратилась в Генпрокуратуру РФ.