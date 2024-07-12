Поиск

Умар Кремлев назвал Россию эталоном проведения турниров по боксу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев считает, что у России нет равных по качеству проведения соревнований по боксу. Он поставил в пример серию "Ночь чемпионов IBA", в рамках которой в настоящий момент в Серпухове проходит очередной турнир.

"Уже очень многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Вот Артур Бетербиев (российский боксер, чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO - ИФ) сказал, что, боксируя в США и Канаде, он не видел таких шоу. Видите, какие отзывы!", сказал Кремлев журналистам.

"Это сделано для того, чтобы показать: матушка-Россия - спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас", - подчеркнул он.

Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов будет бороться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем. Этот 12-раундовый поединок возглавит шоу, которое будет организовано промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

Альберт Батыргазиев Артур Бетербиев Умар Кремлев бокс Муслим Гаджимагомедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA

Джокович стал вторым финалистом Уимблдона

Джокович стал вторым финалистом Уимблдона

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Ван Нистелрой вошел в тренерский штаб МЮ

Колумбия стала соперником сборной Аргентины по финалу Кубка Америки

Колумбия стала соперником сборной Аргентины по финалу Кубка Америки
Евро-2024

Сборная Англии выиграла у Нидерландов и вышла в финал Евро

Сборная Англии выиграла у Нидерландов и вышла в финал Евро
Евро-2024

Полуфинал Евро онлайн. Нидерланды - Англия

Полуфинал Евро онлайн. Нидерланды - Англия

Полузащитник Газинский вернулся в "Краснодар"

Полузащитник Газинский вернулся в "Краснодар"
Евро-2024

Дешам сохранит пост главного тренера сборной Франции

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона на отказе соперника

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });