Умар Кремлев назвал Россию эталоном проведения турниров по боксу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев считает, что у России нет равных по качеству проведения соревнований по боксу. Он поставил в пример серию "Ночь чемпионов IBA", в рамках которой в настоящий момент в Серпухове проходит очередной турнир.

"Уже очень многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Вот Артур Бетербиев (российский боксер, чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO - ИФ) сказал, что, боксируя в США и Канаде, он не видел таких шоу. Видите, какие отзывы!", сказал Кремлев журналистам.

"Это сделано для того, чтобы показать: матушка-Россия - спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас", - подчеркнул он.

Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов будет бороться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем. Этот 12-раундовый поединок возглавит шоу, которое будет организовано промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.