Поиск

Испанец Карлос Алькарас вновь выиграл Уимблдон

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема в Уимблдоне со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает третье место, Джокович – второе.

21-летний Алькарас турнир в Уимблдоне выиграл второй раз подряд, в прошлом году он победил в финале также Джоковича. Помимо этого, из турниров Большого шлема испанец выиграл US Open (2022) и Roland Garros (2024).

Карлос Алькарас Уимблдон теннис Новак Джокович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фигуристка Александра Трусова возобновила карьеру

Фигуристка Александра Трусова возобновила карьеру

"Зенит" победил "Краснодар" и в девятый раз выиграл Суперкубок России

"Зенит" победил "Краснодар" и в девятый раз выиграл Суперкубок России

Чешская теннисистка Крейчикова выиграла Уимблдонский турнир

Министр спорта Франции поплавала в Сене, чтобы доказать чистоту реки

Министр спорта Франции поплавала в Сене, чтобы доказать чистоту реки

Россиянин Гаджимагомедов завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA

Джокович стал вторым финалистом Уимблдона

Джокович стал вторым финалистом Уимблдона

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Ван Нистелрой вошел в тренерский штаб МЮ

Колумбия стала соперником сборной Аргентины по финалу Кубка Америки

Колумбия стала соперником сборной Аргентины по финалу Кубка Америки
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });