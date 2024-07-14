Испанец Карлос Алькарас вновь выиграл Уимблдон

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема в Уимблдоне со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает третье место, Джокович – второе.

21-летний Алькарас турнир в Уимблдоне выиграл второй раз подряд, в прошлом году он победил в финале также Джоковича. Помимо этого, из турниров Большого шлема испанец выиграл US Open (2022) и Roland Garros (2024).