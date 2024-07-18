Альфа-Банк стал официальным партнером "Спартака"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Альфа-Банк и московский "Спартак" подписали партнерское соглашение о сотрудничестве. Банк станет официальным партнером ФК, сообщает пресс-служба красно-белых.

Церемония подписания соглашения прошла 18 июля на "ЛУКОЙЛ арене".

В рамках партнерства болельщики с картами Альфа-Банка смогут приобретать билеты на матчи команды в банковском приложении с большим кэшбэком, а также совершать покупки в магазине футбольного клуба и на фудкортах стадиона с суперкэшбэком до 40%. Также планируется выпуск специальной серии банковских карт Альфа-Банка для болельщиков "Спартака".