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"Динамо" выиграло командный турнир по боксу EUBC Champions Cup

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" стало победителем международного командного боксерского турнира EUBC Champions Cup в Краснодаре.

В финале "Динамо" со счетом 6:1 выиграли у краснодарской "Кубани".

В составе победителей выступили Адам Альвиев (51 кг), Алексей Киселев (57 кг), Тигран Согоян (63,5 кг), Худобаш Авджамилов (71 кг), Ильяс Магомедов (80 кг), Денис Козлов (92 кг), Александр Дорофеев (свыше 92 кг).

Бронзовым призером стала сербская "Црвена Звезда", со счетом 4:3 в матче за третье место взявшая верх над "Монако".

Турнир прошел в семи олимпийских категориях и в формате трех раундов по три минуты.

Шоу было организовано Европейской конфедерацией бокса (EUBC) и Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края.

Динамо бокс
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