МОК утвердил участие восьми российских теннисистов на ОИ-2024

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список допущенных российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже, среди них теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

"Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева",- говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МОК.

Всего для России было восемь квот, четыре женских и четыре мужских.