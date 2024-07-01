Теннисисты Рублев, Касаткина и Калинская не приняли приглашение на Олимпиаду

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Анна Калинская отклонили приглашение на Олимпиаду в Париже 2024 года, сообщается в обновленном списке допущенных на ОИ-2024 нейтральный атлетов.

Согласно списку допущенных, опубликованному на сайте МОК в понедельник, свои приглашения на сегодняшний день приняли - Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер. Также получила приглашение теннисистка Анастасия Потапова, но МОК пока не получил от нее ответ.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Людмила Самсонова отклонили приглашения на Олимпийские игры в Париже, вместо них были заявлены Павел Котов и Анна Калинская. 28 июня свои приглашения приняли Екатерина Александрова и Роман Сафиуллин.

27 июня МОК пригласил к участию в Олимпиаде восьмерых российских теннисистов: Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Качанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову, Мирру Андрееву.

Как сообщал "Матч ТВ" президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Рублев, Хачанов и Самсонова не смогут принять участие в Играх.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут.

Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран. Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на Олимпиаду. Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.