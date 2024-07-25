Российская теннисистка выиграет турнир в Румынии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Две россиянки вышли в финал теннисного турнира WTA в Румынии, путевки в решающую стадию соревнования завоевали Мирра Андреева и Элина Аванесян.

В полуфинале Андреева, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 32-е место, обыграла сербку Ольгу Данилович (№148 в рейтинге) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). В свою очередь, Аванесян (76) взяла верх над француженкой Хлоэ Паке (106) – 6:2, 6:3.

Финал состоится 26 июля. Ранее соперницы встречались назад – и тоже в Румынии, 17 июля. Победила Андреева.