Россиянка Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира в Румынии.

В финале 17-летняя спортсменка встречалась со своей соотечественницей Элиной Аванесян. При счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Андреевой Аванесян отказалась от дальнейшей борьбы.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 32-е место, Аванесян – 76-е.

Для Андреевой, которой предстоит участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, это первый титул на турнирах WTA.