Поиск

Россиянка Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира в Румынии.

В финале 17-летняя спортсменка встречалась со своей соотечественницей Элиной Аванесян. При счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Андреевой Аванесян отказалась от дальнейшей борьбы.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 32-е место, Аванесян – 76-е.

Для Андреевой, которой предстоит участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, это первый титул на турнирах WTA.

теннис Мирра Андреева Элина Аванесян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры-2024

Олимпиаду-2024 объявили открытой

Олимпийские игры-2024

Мэр Парижа заверила, что саботаж на железной дороге не помешает церемонии открытия ОИ

Олимпийские игры-2024

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде
Олимпийские игры-2024

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян
Олимпийские игры-2024

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

CAS отклонил апелляцию на лишение россиян золота ОИ на командном турнире фигуристов

"Зенит" продлил контракт с капитаном команды Дугласом Сантосом

Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"

Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });