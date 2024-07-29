Боец Подлесный рассказал, за счет чего планирует побеждать Дудаева на турнире АСА 178

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Выступающий в наилегчайшем весе боец АСА Александр Подлесный рассказал, за счет чего планирует побеждать Абдул-Рахмана Дудаева на турнире АСА 178.

"Побеждать Абдул-Рахмана Дудаева планирую, как и всех своих предыдущих соперников - за счёт своего game-плана и бойцовского IQ", - сказал Подлесный "Интерфаксу".

"Я не выбираю себе оппозицию. Мой менеджер и Асланбек (Бадаев) знают, что я соглашаюсь на всех, кого АСА мне предлагает - у меня чемпионские амбиции. В этот раз выбор лиги пал на Рахмана. Мне понравилась эта идея. Потому что многие бои Рахмана получают бонус вечера. А все мы отчасти тут ради денег. Мне кажется, стилистически мы можем закатить с Рахманом именно такой бой. У меня есть для него сюрпризы. А лиге АСА большая благодарность за то, что мотивируют нас такими бонусами, и дают возможность содержать наши семьи! Это большая социальная миссия!" – отметил Подлесный.

На счету Подлесного 22 победы, восемь поражений и две ничьи; Дудаев выиграл 32 боя, потерпел девять поражений.