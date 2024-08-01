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Выступавшая за Россию пловчиха завоевала серебро Олимпиады

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывшая российская пловчиха, ныне выступающая за Францию Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль летних Игр-2024 в Париже на дистанции 1500 м вольным стилем.

Ее время – 15 минут 40,35 секунды.

Первое место заняла американка Кэти Ледеки. Ее время – 15 минут 30,02 секунды – стало новым олимпийским рекордом. После этой победы Ледеки является восьмикратной олимпийской чемпионкой.

Бронзу завоевала немка Изабель Гозе (15 минут 41,16 секунды).

Что касается Кирпичниковой, спортивное гражданство она сменила весной 2023 года. Будучи россиянкой, она стала трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером ЧМ на короткой воде.

Париж Анастасия Кирпичникова Олимпиада-2024
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