Призер ЧМ по плаванию Кирпичникова будет выступать за Францию

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова объявила о смене российского спортивного гражданства на французское.

"Рада объявить об изменении для меня, которым является моя натурализация как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Горжусь, что представляю Францию на предстоящем чемпионате мира на открытой воде на 5 и 10 км", - написала Кирпичникова в соцсетях.

"И, конечно, спасибо большое Всероссийской федерации плавания за то, что на протяжении восьми лет верили в меня", - добавила спортсменка.

Кирпичникова – трехкратный чемпион Европы и серебряный призер ЧМ на короткой воде.