Поиск

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали путевку в 1/2 финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в парном разряде.

В четвертьфинале они одолели чешскую пару Барбора Крейчикова/Катерина Синякова – 6:1, 7:5. Представительницы Чехии - действующие олимпийские чемпионки.

Соперницы российских теннисисток определятся позднее.

Андреева и Шнайдер – единственные из заявленных на ОИ семи теннисистов, продолжающие выступление на ОИ.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, в медальном зачете их достижения учтены не будут.

теннис Мирра Андреева Диана Шнайдер Олимпиада-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры-2024

Итальянская боксерша получила травму после первого удара спортсмена-трансгендера

Итальянская боксерша получила травму после первого удара спортсмена-трансгендера

Федор Чалов подписал контракт с ПАОКом

Олимпийские игры-2024

Единственный российский пловец в Париже-2024 выбыл из Олимпиады

Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА

Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА
Олимпийские игры-2024

Выступавшая за Россию пловчиха завоевала серебро Олимпиады

Олимпийские игры-2024

Надаль выбыл из последней Олимпиады в карьере

Олимпийские игры-2024

Даниил Медведев выбыл из Олимпиады

Даниил Медведев выбыл из Олимпиады
Олимпийские игры-2024

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в СКА

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в СКА
Олимпийские игры-2024

Сафиуллин проиграл Алькарасу и выбыл из Олимпиады

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });