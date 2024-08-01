Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали путевку в 1/2 финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в парном разряде.

В четвертьфинале они одолели чешскую пару Барбора Крейчикова/Катерина Синякова – 6:1, 7:5. Представительницы Чехии - действующие олимпийские чемпионки.

Соперницы российских теннисисток определятся позднее.

Андреева и Шнайдер – единственные из заявленных на ОИ семи теннисистов, продолжающие выступление на ОИ.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, в медальном зачете их достижения учтены не будут.