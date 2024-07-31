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Даниил Медведев выбыл из Олимпиады

Даниил Медведев выбыл из Олимпиады
Фото: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге Олимпийских игр-2024 в мужском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу канадца.

Медведев является пятой ракеткой мира, Оже-Альяссим - 19-й.

В результате россиянин выбыл из Олимпиады. До этого он участвовал здесь в парном (с Романом Сафиуллиным) и смешанном (с Миррой Андреевой) разрядах.

В одиночном турнире россиян на ОИ в Париже больше не осталось. Единственные, кто продолжает турнирный путь, - Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде.

Россияне и белорусы выступают на ОИ под нейтральным флагом.

Париж Даниил Медведев теннис ОИ
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