Первая ракетка мира выбыла из Олимпиады

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швентек потерпела поражение от китаянки Синвэнь Жен в полуфинале олимпийского турнира в женском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу китаянки, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимающей седьмое место.

В финале Синвэнь Жен сыграет с победительницей пары Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, №67 в рейтинге мира) – Донна Векич (Хорватия, 21).

Из россиянок в одиночном разряде выступили Мирра Андреева (23), Екатерина Александрова (29), выбывшие в первом раунде, и Диана Шнайдер (24), проигравшая втором.

Россияне и белорусы выступают на ОИ под нейтральным флагом.