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Юный американец хотел заявиться на этап детского Кубка России по шахматам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Для участия в чебоксарском этапе Кубка России по шахматам среди детей хотел приехать спортсмен из США, заявил журналистам председатель оргкомитета соревнования в Чувашии, депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

"Должен был парень из Америки участвовать, но не приехал только из-за трудной логистики", - заявил Аксаков.

"Желание ребят приезжать сюда из-за пределов нашей страны воодушевляет. К тому, чтобы к нам приезжало как можно больше участников из-за рубежа, в том числе из так называемых недружественных стран, я приложу максимум усилий. А для этого вместе с Федерацией шахмат России мы предложим некоторые опции, которые могут заинтересовать этих ребят участвовать в наших соревнованиях", - сказал депутат.

Чебоксарский этап Кубка России вновь пройдет под названием "Шоколадный кубок", в нем примут участие свыше 700 юных шахматистов из 45 регионов России, а также Киргизии и Таджикистана. Соревнования пройдут со 2 по 12 августа. Финал Кубка России пройдет с 3 по 11 декабря также в Чебоксарах.

Анатолий Аксаков шахматы Чебоксары
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