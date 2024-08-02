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Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал ОИ и гарантировали себе медаль

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками летней Олимпиады-2024 в Париже.

В полуфинале они победили испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо – 6:1, 6:2.

В матче за "золото" Андреева и Шнайдер сыграют со спортсменками из Италии Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Игра состоится 4 августа.

Таким образом, россиянки гарантировали себе как минимум серебряную медаль и первыми из соотечественников станут призерами текущих Игр.

Всего на участие в Олимпиаде-2024 было заявлено 15 спортсменов из России, 12 из них уже завершили свои выступления. С 6 по 10 августа соревноваться будут российские гребцы на каноэ - Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Петров выступит среди одиночников на дистанции 1000 м, с Коровашковым в паре – на 500 м, Ромасенко – в одиночке на 200 м.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом, в медальном зачете их достижения учтены не будут.

теннис Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер
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