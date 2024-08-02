Боксер Субханкулов намерен провести бой с Галосом в своей манере, ничего не выдумывая

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов заявил, что поединок с венгром Роландом Галосом он будет проводить в своей манере.

"Галос - боксер высокого уровня, у него есть любительский бэкграунд, а по профессионалам он ещё не знает поражений. Считаю, что у нас будет конкурентный поединок, и рассчитываю порадовать родную публику в своём городе. Планирую работать в своей манере, не буду ничего придумывать и выдумывать. Да, у меня есть кое-какие заготовки, которые я рассчитываю реализовать", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

Для россиянина это будет защита титула чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг. Бой пройдет в Уфе, родном городе спортсмена, 8 августа и возглавит турнир серии "Ночь чемпионов IBA".

"Очень рад снова выступить на турнире из серии "Ночь чемпионов IBA". И особенно рад, что у меня будет возможность защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA в Уфе. Да, это дополнительная ответственность, но выступать на глазах собственных болельщиков - это очень круто", - сказал Субханкулов.

Также в рамках турнира "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" в Уфе свои поединки проведут россияне Джамбулат Бижамов, Вадим Мусаев, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Егор Козорезов.

Субханкулов и Галос на профессиональном ринге не знают поражений. Оба выиграли по шесть поединков: россиянин досрочно победил в четырех поединках, венгр – в двух.