Хоккеист усть-каменогорского "Торпедо" умер в 19 лет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вратарь "Торпедо" (Усть-Каменогорск) Иван Пыленок скончался на 20-м году жизни, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Спортсмену стало плохо во дворце спорта, где ему была оказана первая медицинская помощь.

"Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Клуб выразил соболезнования родным и близким хоккеиста.