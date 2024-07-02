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Экс-капитан ХК "Трактор" Смирнов умер в 43 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывший хоккеист "Трактора" Олег Смирнов скончался на 44-м году жизни, сообщается на сайте челябинского клуба.

"Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает соболезнования родным и близким Олега Смирнова. Мы скорбим вместе с вами". – говорится в сообщении.

Причины смерти не указываются.

Смирнов – воспитанник "Трактора". В составе команды провел девять сезонов, в 402 матчах набрал 182 (84+98) очка. В 19 лет он стал самым молодым капитаном в истории клуба.

В 2005 году Смирнов выиграл Универсиаду, через два года стал ее серебряным призером.

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