Боксер Бижамов не увидел фаворита в поединке Бетербиева с Биволом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024 по боксу россиянин Джамбулат Бижамов назвал равными шансы на победу своих соотечественников Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом.

"Честно говоря, тяжело говорить, кто выиграет – 50 на 50. С нетерпением жду этот поединок. Жалко, что между собой встретятся два россиянина. Но как любитель бокса хочу посмотреть данный поединок", - сказал Бижамов "Интерфаксу".

Ранее перенесенное противостояние Бивола и Бетербиева запланировано на 12 октября в Саудовской Аравии.

Также Бижамов прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда над Исраилом Мадримовым из Узбекистана в бою за пояс WBA в первом среднем весе.

Я посмотрел бой. Много болельщиков из Узбекистана пишут, что он выиграл поединок. Но бой до 10 раунда был равным, но последние отрезки забрал Кроуфорд. Поэтому, думаю, судьи и отдали в то сторону. Честно говоря, ожидал, что Кроуфорд выступит ярче, но и Мадримов выступил грамотно. Он хорошо подготовился, а в бою не кидался. И Кроуфорд не смог раскрыть весь свой потенциал. Думаю, на таком уровне нет недооценки, но Мадримов какое-то неудобство создал для Кроуфорда", - добавил Бижамов.

Сам Бижамов (1-0) 8 августа в Уфе в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA" в 8 раундовом поединке в весе до 75 кг встретится с не знающим поражений колумбийцем Хуаном Нарваэсом (8–0, КО 8).