Поиск

Боксер Бижамов не увидел фаворита в поединке Бетербиева с Биволом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024 по боксу россиянин Джамбулат Бижамов назвал равными шансы на победу своих соотечественников Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом.

"Честно говоря, тяжело говорить, кто выиграет – 50 на 50. С нетерпением жду этот поединок. Жалко, что между собой встретятся два россиянина. Но как любитель бокса хочу посмотреть данный поединок", - сказал Бижамов "Интерфаксу".

Ранее перенесенное противостояние Бивола и Бетербиева запланировано на 12 октября в Саудовской Аравии.

СпортБетербиев заверил, что бой с Биволом обязательно состоится позжеЧитать подробнее

Также Бижамов прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда над Исраилом Мадримовым из Узбекистана в бою за пояс WBA в первом среднем весе.

Я посмотрел бой. Много болельщиков из Узбекистана пишут, что он выиграл поединок. Но бой до 10 раунда был равным, но последние отрезки забрал Кроуфорд. Поэтому, думаю, судьи и отдали в то сторону. Честно говоря, ожидал, что Кроуфорд выступит ярче, но и Мадримов выступил грамотно. Он хорошо подготовился, а в бою не кидался. И Кроуфорд не смог раскрыть весь свой потенциал. Думаю, на таком уровне нет недооценки, но Мадримов какое-то неудобство создал для Кроуфорда", - добавил Бижамов.

Сам Бижамов (1-0) 8 августа в Уфе в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA" в 8 раундовом поединке в весе до 75 кг встретится с не знающим поражений колумбийцем Хуаном Нарваэсом (8–0, КО 8).

бокс Джамбулат Бижамов Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Надаль отказался от участия в US Open

Надаль отказался от участия в US Open

Американским фигуристам вручили выигранное россиянами золото ОИ-2022

Американским фигуристам вручили выигранное россиянами золото ОИ-2022

Российский вратарь Сафонов в среду дебютирует в составе ПСЖ

Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате неустойки от ЦСКА

Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате неустойки от ЦСКА
Олимпийские игры-2024

Тренировки по плаванию на открытой воде в Сене отменены

Олимпийские игры-2024

Каноисты Петров и Коровашков с олимпийским рекордом вышли в полуфинал ОИ

Олимпийские игры-2024

Прыгун с шестом Дюплантис выиграл Олимпиаду с рекордом мира

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ

На участие в Паралимпиаде направлены заявки 92 россиян

На участие в Паралимпиаде направлены заявки 92 россиян
Олимпийские игры-2024

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });