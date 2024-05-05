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Бетербиев заверил, что бой с Биволом обязательно состоится позже

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев сожалеет о переносе поединка со своим соотечественником Дмитрием Биволом. Бой был запланирован на 1 июня, но в субботу стало известно, что в эту дату он не состоится.

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"К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость, и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, но врачи настояли на переносе", - написал Бетербиев в своем телеграм-канале.

"Благодарю всех, кто уже купил билеты, этот бой обязательно состоится, но чуть позже. Спасибо вам всем за поддержку", - отметил он.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Биволом и Бетербиевым должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

39-летний Бетербиев 18 января 2024 года защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF, победив британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.

Артур Бетербиев бокс Дмитрий Бивол
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