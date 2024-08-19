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На Паралимпиаду-2024 аккредитованы 90 российских спортсменов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Девяносто спортсменов из России получили аккредитации на участие в летней Паралимпиаде-2024, заявил глава ПКР Павел Рожков.

"Общая цифра нашей делегации — 153 человека, из них 90 спортсменов. До конца не ясно пока по четырем: они прошли проверку на лояльность, но определенные вопросы еще есть. Мы работаем с оргкомитетом, чтобы их отстоять", - приводит слова Рожкова "Матч ТВ".

Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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