ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 одолели испанскую "Барселону" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч прошел в Барселоне.

На 19-й минуте Ферран Торрес вывел испанскую команду вперед. ПСЖ ответил голами Сенни Майлу (38) и Гонсалу Рамуша (90).

Вратарь сборной России Матвей Сафонов участия в игре не принял, оставшись в ПСЖ в числе запасных.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Карабах" - "Копенгаген" - 2:0

"Юнион" - "Ньюкасл" - 0:4

"Боруссия" - "Атлетик" - 4:1

"Монако" - "Манчестер Сити" - 2:2

"Арсенал" - "Олимпиакос" - 2:0

"Наполи" - "Спортинг" - 2:1

"Байер" - ПСВ – 1:1

"Вильярреал" - "Ювентус" - 2:2.

После двух туров лидируют шесть команд с 6 очками: "Бавария", "Реал", ПСЖ, "Интер", "Арсенал", "Карабах".

Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы.

В соревновании принимают участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

футбол
