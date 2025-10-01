Поиск

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Фото: Grant Halverson/Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Евгений Кузнецов стал игроком "Металлурга", сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

"Соглашение с форвардом рассчитано на один год – до конца сезона 2025/26", - говорится в сообщении.

33-летний Кузнецов – воспитанник челябинского хоккея, выступал за "Трактор" в КХЛ с 2009 по 2014 год.

После этого он перешел в "Вашингтон", цвета которого защищал до 2023 год, став обладателем Кубка Стэнли. В НХЛ также играл за "Каролину" (2023-2024), а затем вернулся в Россию, где в 2024-2025г выступал в составе петербургского СКА.

В КХЛ Кузнецов набрал 207 (91+116 по системе "гол+пас") очков в 296 играх, в НХЛ - 575 (173+402) балла.

