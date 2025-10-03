Поиск

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола представила мяч чемпионата мира 2026 года.

Как сообщается на сайте ФИФА, мяч получил название Trionda, что переводится с испанского как "три волны". Это отсылка на исторический момент чемпионата: впервые он пройдет в трех странах – Канаде, Мексике и США.

Соответственно, и сам мяч выполнен в гамме трех цветов – красного, зеленого и синего. Кроме того, он украшен символикой, представляющую каждую страну-хозяйку: кленовый лист – Канаду, орел – Мексику, звезды – США.

Ранее ФИФА представила талисманы чемпионата. Маскотами выбраны лось Мэйпл (представляет Канаду), ягуар Зайю (Мексику) и орлан Клатч (США).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

