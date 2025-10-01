ЧМ-2025 по боксу пройдет с рекордным призовым фондом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Призовой фонд мужского чемпионата мира по боксу-2025 в Дубае составит рекордные $8,32 млн, сообщается на сайте Федерации бокса России.

Победители чемпионата мира получат по $300 тыс., серебряные призеры – по $150 тыс., бронзовые – по $75 тыс.

"Эти чемпионаты мира - не только про рекорды и призовые. Речь идет о том, чтобы каждый боксер, каждый тренер и каждая национальная федерация получили должное уважение и вознаграждение", - сказал глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

"IBA существует для того, чтобы защищать боксеров, создавать для них возможности и гарантировать, что наш спорт остается силой единства и справедливости", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет со 2 по 12 декабря.