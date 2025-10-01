Поиск

ЧМ-2025 по боксу пройдет с рекордным призовым фондом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Призовой фонд мужского чемпионата мира по боксу-2025 в Дубае составит рекордные $8,32 млн, сообщается на сайте Федерации бокса России.

Победители чемпионата мира получат по $300 тыс., серебряные призеры – по $150 тыс., бронзовые – по $75 тыс.

"Эти чемпионаты мира - не только про рекорды и призовые. Речь идет о том, чтобы каждый боксер, каждый тренер и каждая национальная федерация получили должное уважение и вознаграждение", - сказал глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

"IBA существует для того, чтобы защищать боксеров, создавать для них возможности и гарантировать, что наш спорт остается силой единства и справедливости", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет со 2 по 12 декабря.

Умар Кремлев бокс IBA Дубай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Пекине

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в Лиге чемпионов УЕФА

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" и стала лидером чемпионата Испании

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" и стала лидером чемпионата Испании
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });