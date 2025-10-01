"Спартак" завоевал путевку в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU -Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили нижегородский "Пари НН" в пятом туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

На 17-й минуте спартаковец Ливай Гарсия реализовал пенальти, на 28-й Хуан Босельи сравнял счет. На 90+3 минуте Жендсон Фернандеш провел победный для "Спартака" гол.

"Пари НН" доигрывал матч в меньшинстве: на 83-й минуте второе предупреждение получил Свен Карич.

Турнирное положение в группе С выглядит следующим образом: 1. "Динамо" (Махачкала) – 11 очков, 2. "Спартак" - 10, 3. "Пари НН" - 3, 4. "Ростов" - 3. "Динамо" и "Ростов" имеют игру в запасе.

Махачкалинский и московский клубы обеспечили себе место в плей-офф Пути РПЛ.