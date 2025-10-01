Поиск

"Спартак" завоевал путевку в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU -Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили нижегородский "Пари НН" в пятом туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

На 17-й минуте спартаковец Ливай Гарсия реализовал пенальти, на 28-й Хуан Босельи сравнял счет. На 90+3 минуте Жендсон Фернандеш провел победный для "Спартака" гол.

"Пари НН" доигрывал матч в меньшинстве: на 83-й минуте второе предупреждение получил Свен Карич.

Турнирное положение в группе С выглядит следующим образом: 1. "Динамо" (Махачкала) – 11 очков, 2. "Спартак" - 10, 3. "Пари НН" - 3, 4. "Ростов" - 3. "Динамо" и "Ростов" имеют игру в запасе.

Махачкалинский и московский клубы обеспечили себе место в плей-офф Пути РПЛ.

Спартак Пари НН футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЧМ-2025 по боксу пройдет с рекордным призовым фондом

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Пекине

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в Лиге чемпионов УЕФА

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });