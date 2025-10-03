"Спартак" победил СКА в КХЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 3:1 взяли верх над петербургским СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Спартака" голы провели Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46).

Автор гола у СКА: Валентин Зыков (27).

"Спартак" набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции.

Потерпевший третье поражение подряд СКА – на седьмой строчке, 12 баллов.