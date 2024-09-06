Россияне заработали пять медалей в очередной день Паралимпиады

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - По две золотые и бронзовые, а также одну серебряную медали заработали российские спортсмены в очередной соревновательный день летних Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Обладателями наград высшего достоинства стали пловчихи Мария Павлова (класс – SB7) и Дарья Лукьяненко (SB11). Обе выиграли финальные заплывы на 100 м брассом.

Серебряным призером стала Елена Прокофьева в настольном теннисе (WS11).

Бронзовые медали завоевали Виктория Ищиулова в плавании на 50-метровке вольным стилем (S8) и легкоатлетка Светлана Кривенок (F33).

Обшей сложности россияне с начала Паралимпиады заработали 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей. С такими показателями отечественная команда параатлетов занимала бы сейчас в медальном зачете восьмое место. Однако россияне, как и белорусы, выступают под нейтральным флагом, и их достижения в медальном зачете не учитываются.

В настоящее время восьмое место занимает сборная Бразилии (15, 18, 29). На первом месте находится Китай (74, 55, 37), в топ-3 также входят Великобритания (36, 29, 19) и США (27, 33, 17).

Паралимпийские игры-2024 завершатся 8 сентября, здесь выступают 88 россиян.