Восемь медалей завоевали российские спортсмены в очередной день Паралимпиады

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали летних Паралимпийских игр в Париже завоевали спортсмены из России в среду.

Чемпионами стали легкоатлеты Андрей Вдовин в беге на 400 м (класс – Т37), Хетаг Хинчагов в прыжках в длину (T38), Владимир Свиридов в толкании ядра (F36), пловчиха Валерия Шабалина на 200-метровке комплексным плаванием (SM14).

Серебряным призером стал легкоатлет Алан Кокойты в толкании ядра (F36).

Бронзовые медали заработали пловцы Андрей Николаев на дистанции 400 м вольным стилем (S8), Егор Ефросинин на 50 м вольным стилем (S7), легкоатлетка Евгения Галактионова в толкании ядра (F32).

В активе россиян сейчас 13 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых медалей. С такими показателями отечественная команда параатлетов занимала бы сейчас в медальном зачете восьмое место (сутками ранее – седьмое). Однако россияне, как и белорусы, выступают под нейтральным флагом, и их достижения в медальном зачете не учитываются.

В настоящее время восьмое место занимает сборная Италии (13, 10, 23). На первом месте находится Китай (62, 46, 27), в топ-3 также входят Великобритания (33, 25, 16) и США (25, 26, 12).

Паралимпийские игры-2024 завершатся 8 сентября, здесь выступают 88 россиян.