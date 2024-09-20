Гендиректор Ural FC уверен, что бой Асбарова и Бордмана будет "кость в кость"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин уверен, что предстоящий поединок между россиянином Сосланом Асбаровым британцем Робертом Бордманом будет жестким.

"В бою Асбаров - Бордман будет очень спорная ситуация… Эти бойцы не знают, что такое поражение, поэтому будут биться в кость. И кто первым нанесет сильный и больной удар, тот и будет доминировать, пока не потушит своего оппонента", - сказал Габдуллин журналистам.

Также он заявил, что рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Асбаровым.

"Что касается переговоров с Асбаровым, то я не скажу, что они были сложными. Нужно понимать, что в каждых переговорах есть свои особенности. И сейчас большой вклад в переговоры с Сосланом внес (боец) Кирилл Сидельников. Сейчас у нас контракт с Асбаровым на один бой, но я бы сразу его продлил. Иметь в своем карде такое громкое имя является подспорьем для любой лиги и большим достижением", - заявил гендиректор организации.

В свою очередь, Асбаров заявил, что с нетерпением ждет предстоящего поединка.

"Я настолько соскучился по боям, что у меня чешутся кулаки. Они хрустят от того, что я ими давно никого не бил. Тут такое предложение от Ural FC провести бой с хорошим оппонентом, который идет без поражений. Меня это еще больше завело. Мы покажем в Перми классный бой по правилам Ural FC - мы будем драться в стойке в кентусах. Для меня это обычная история. Бордману не то, чтобы надо опасаться, он должен бояться".

Бой Асбарова и Бордмана возглавит турнир Ural FC 8 16 октября в Перми. Поединок пройдет по правилам ММА только в стойке.

Сидельников заявил, что чувствует себя в кондициях, "так что есть еще порох в пороховницах", а соперника он назвал крепким средним бойцом.