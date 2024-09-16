Российский боксер Сослан Асбаров выступит на турнире MMA Ural FC 8 в Перми

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Известный по выступлениям на голых кулаках и в боксе Сослан Асбаров проведет бой против британца Роберта Бордмана на турнире Ural FC 8 в Перми 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба Ural Fighting Championship

Поединок в тяжелом весе возглавит предстоящий турнир Лиги Ural FC "Кубок Губернатора Пермского края" и пройдет по специальным правилам Ural FC – по правилам ММА только в стойке.

Мастер спорта международного класса по боксу Сослан Асбаров успешно выступал на профессиональном ринге – в его послужном списке победы над такими соперниками, как Дмитрий Кудряшов и Брэндон Глэнтон. Асбаров также не знал поражений и в боях на голых кулаках. Боец владел титулами Hardcore в этих двух дисциплинах. Сейчас 32-летний Асбаров проведет поединок по специальным правилам Ural FC против британца Бордмана, который также не знает поражений ни в боксе, ни в поединках на голых кулаках.

В активе 37-летнего Бордмана шесть побед на профессиональном ринге, он выступает в британском отделении известного промоушена Bare Knuckle FС, имея на своем счету шесть побед на голых кулаках.

В со-главном событии шоу российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом. Также пройдет титульный поединок за пояс Ural FC в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом.

Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Пермского края" 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга.