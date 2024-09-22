Российский футболист Миранчук вновь забил за "Атланту"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболист сборной России Алексей Миранчук вновь отличился голом за американскую команду "Атланта Юнайтед", куда он перешел этим летом из итальянской "Аталанты".

На 45+3 минуте матча чемпионата MLS россиянин реализовал пенальти в ворота "Нью-Йорка". Счет стал 1:1, а в конце встречи, в компенсированное ко второму тайму время, соперники обменялись голами, и матч завершился со счетом 2:2.

Ранее Миранчук забил гол в ворота "Интера Майами", за который играет восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси.

В составе предыдущего клуба, "Аталанты", 28-летний Миранчук выиграл Лигу Европы УЕФА-2023/24. В составе "Локомотива" Миранчук становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, трижды – Кубка России.