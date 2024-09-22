Поиск

Российский футболист Миранчук вновь забил за "Атланту"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболист сборной России Алексей Миранчук вновь отличился голом за американскую команду "Атланта Юнайтед", куда он перешел этим летом из итальянской "Аталанты".

Спорт"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной РоссииЧитать подробнее

На 45+3 минуте матча чемпионата MLS россиянин реализовал пенальти в ворота "Нью-Йорка". Счет стал 1:1, а в конце встречи, в компенсированное ко второму тайму время, соперники обменялись голами, и матч завершился со счетом 2:2.

Ранее Миранчук забил гол в ворота "Интера Майами", за который играет восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси.

В составе предыдущего клуба, "Аталанты", 28-летний Миранчук выиграл Лигу Европы УЕФА-2023/24. В составе "Локомотива" Миранчук становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, трижды – Кубка России.

Алексей Миранчук Атланта футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

"Монако" с Головиным обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });